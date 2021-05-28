«Белтелерадиокомпанию» лишили членства в Европейском вещательном союзе

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Исполнительный совет EBU приостановил членство БТРК в организации.

«EBU внимательно следил за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывал БТРК отстаивать наши основные ценности — свободу выражения мнения и независимость. После спорных выборов прошлым летом мы проводили кампанию по защите независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов БТРК, протестовавших против государственного вмешательства. За последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, видимо полученного под принуждением (видео с Протасевичем. — ред). Мы отслеживали и другие передачи по этому вопросу, которые также вызвали у нас серьезное беспокойство», — указано в сообщении.

У БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу этого решения».

Скорее всего белорусы не увидят многие спортивные и культурные мероприятия — биатлон, «Евровидение» и т.д.
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Тэги: БТРК Белтелерадиокомпания задержание Протасевича

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