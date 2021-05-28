Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров

Беларусь вводит на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, сообщил 28 мая на своей странице в «Фейсбуке» заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Решение касается импорта ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель, передает БелаПАН .

«Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси», — отметил Качка.

По данным Белстата, товарооборот с Украиной в первом квартале 2021 года составил 1 млрд 245,2 млн долларов, что на 14,2% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, экспорт — 932,8 млн (+33,6%), импорт — 312,4 млн (-20,4%). Украина занимает второе место среди основных торговых партнеров Беларуси после России с показателем 7,3% всего товарооборота.