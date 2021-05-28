Генпрокурор возбудил уголовное дело за снятый мэром Риги госфлаг

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Пресс-служба Генпрокуратуры назвала замену в Риге красно-зеленого флага на бело-красно-белый «тяжким преступлением против интересов Беларуси», которое «унизило национальное достоинство белорусов».

«Генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — указано в сообщении.

«Преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси — Государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище. Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», — уточнили в Генпрокуратуре.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.
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Тэги: красно-зеленый флаг бело-красно-белый флаг бчб Беларусь-Латвия Персона: Мартиньш Стакис Андрей Швед Эдгарс Ринкевичс

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