Заболеваемость COVID-19 в Беларуси растет третьи сутки подряд

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1434 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1490 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

27 мая было зарегистрировано 1216 заболевших, 26 мая — 1169, днем ранее — 840. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 391 637, умер 2821 пациент с коронавирусом, выздоровело — 382 167.

За минувшие сутки выполнено 17 543 теста на коронавирус (днем ранее — 18 854). С начала эпидемии сделано 6 286 097 тестов.

Накануне министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что в стране наблюдается стабилизация заболеваемости COVID-19. «Мы сейчас видим как минимум стабилизацию заболеваемости. Об этом говорим уже в течение месяца. Последняя неделя — легкое снижение числа госпитализаций», — цитировала чиновника пресс-служба министерства.

По его словам, это связано с сезонным фактором, а также вакцинацией, темпы которой будут увеличиваться.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус в Беларуси

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