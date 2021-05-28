Литва высылает двух белорусских дипломатов, сообщает пресс-служба литовского МИД.

Фото: МИД Литвы

«Сегодня, 28 мая, в МИД Литвы вызвали представителя посольства Беларуси в Литве и вручили ноту, которой два сотрудника посольства Беларуси в Литве объявлены нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом», — говорится в сообщении, передает БелаПАН .

В нем отмечается, что данным сотрудникам рекомендовано покинуть территорию Литвы в течение семи дней.

«Этим решением Литва также солидаризуется с Латвией, чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были необоснованно высланы Беларусью несколько дней назад», — подчеркивается в сообщении.

В нем также говорится о том, что представителю Беларуси со стороны Литвы был выражен протест против продолжающихся репрессий в отношении белорусского гражданского общества и независимых СМИ. Литва потребовала немедленного освобождения Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги, а также всех политических заключенных и незаконно задержанных граждан.

Причиной обострения дипломатических отношений между Беларусью и Латвией стало то, что 24 мая в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею, мэр этого города Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг с «Погоней».