Генсек НАТО: самолет Ryanair вынудили сесть в Минске, чтобы задержать Протасевича, иные объяснения не основаны на фактах

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг убежден, что самолет Ryanair вынудили приземлиться в Минске, чтобы задержать блогера и активиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Свое видение причин инцидента глава секретариата организации представил во время на пресс-конференции 27 мая на борту британского авианосца «Королева Елизавета».

Видеозапись встречи Столтенберга и британских военачальников с прессой размещена на сайте НАТО.

«Во-первых, то, что мы увидели в ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair, летевшего из одной столицы страны — члена НАТО в другую — из Афин в Вильнюс — абсолютно неприемлемо, — сказал генсек альянса. — НАТО наряду со многими другими решительно осуждает это действие, которое не только нарушает международные законы и нормы, но и подвергает опасности многих пассажиров».

«Это также было актом наступления на основные демократические права — свободу выражения мнения и свободу СМИ. Несомненно, самолет вынудили сесть, чтобы задержать журналиста и его спутницу. Любые попытки объяснить это иначе просто не основаны на фактах. Думаю, все увидели, что произошло, когда самолет улетел из Минска — задержали двух человек», — добавил он.

То, что белорусские власти «готовы на подобные возмутительные действия, чтобы подавить демократическую оппозицию в свой стране», по словам Столтенберга, «отражает характер режима в Минске».

«Поэтому Североатлантический совет решительно осудил это действие минского режима. Мы призываем немедленно провести независимое международное расследование [инцидента], а также приветствуем тот факт, что союзники — ЕС и другие — ввели санкции против Беларуси, чтобы убедиться, что она заплатит за такие действия по отношению к гражданским пассажирам авиалиний», — заявил он.

Генеральный секретарь НАТО не стал рассуждать о возможной роли России в этой истории, отметив лишь, что поведение РФ в последние годы также вызывает «большое беспокойство».

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Тэги: НАТО инцидент с самолетом Ryanair Персона: Йенс Столтенберг Роман Протасевич София Сапега

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