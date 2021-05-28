Юлии Чернявской, вдове основателя TUT.by Юрия Зиссера, предъявлено обвинение

Вдове основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской предъявлено обвинение, сообщила ее дочь Евгения Чернявская в «Фейсбуке».

По ее словам, адвокату нельзя говорить, в чем именно обвиняют Юлию. «Адвокат вышел от Юлии Чернявской. Маме предъявлено обвинение. Нельзя разглашать ни статью, ни какие-то сроки, ничего. Адвокат сказала: дочь волнуется, какие можно передать подробности? «Никаких», — написала Евгения.

Мать, по утверждению Евгении, отнеслась к предъявлению обвинения нормально: «Мама крепкий орешек и догадывалась, что это очень вероятный сценарий. <…> Надеюсь, она и дальше будет сильной, храброй. И мы с вами должны!»

Юлия Чернявская находится под домашним арестом. Накануне Евгения написала на своей странице в «Фейсбуке», что самочувствие мамы не очень хорошее — скачет давление. Она читает книги, начала немного рисовать.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пришел с обысками в редакцию, региональные структуры, к журналистам и редакторам tut.by. Обыски также прошли в редакциях структурных подразделений компании — av.by, rabota.by. Почти одновременно Министерство информации на основании сообщения Генпрокуратуры ограничило доступ к порталу tut.by и его копиям.

В тот же день ДФР КГК заявил о возбуждении дела в отношении должностных лиц компании по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

По «делу tut.by» было задержано 15 человек. Под стражей находятся генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный редактор портала tut.by Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, директор Hoster.by Сергей Повалишев, директор Rocket Data, TAM.BY Дарья Данилова. Кроме Чернявской под домашним арестом находятся юрист tut.by Екатерина Ткаченко и бывший юрист портала Ирина Костюченко.

Белорусские правозащитники признали их политзаключенными .

Утром 18 мая в офисы портала TUT.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин.

Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сайт TUT.by с 18 мая заблокирован . Такое решение приняло Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

Позже стало известно о задержании более десяти сотрудников компании.

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