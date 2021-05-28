Лукашенко улетел к Путину

/ Политика
Просмотров: 423

Александр Лукашенко вылетел в Сочи, где сегодня вечером состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

26 мая на встрече с депутатами парламента, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления Лукашенко заявил, что во время переговоров будут обсуждаться экономические вопросы «в связи с ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и вокруг Российской Федерации — как мы будем двигаться дальше».

«Главное, чтобы не было препятствий. Каждый решает свои вопросы. Нам главное, чтобы этот локомотив двигался, чтобы он не остановился, чтобы не было инерции», — заявил он.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла 22 апреля.

27—28 мая с рабочим визитом Беларусь посещает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Минске он участвует в заседании Совета глав правительств СНГ.

27 мая Мишустин встретился с белорусским премьер-министром Романом Головченко, который заявил, что Беларусь рассчитывает на поддержку России в условиях возросшего давления со стороны Запада, а европейские санкции затрагивают в том числе российские интересы. Мишустин в свою очередь заверил, что Россия «однозначно выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене».

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Сочи

Другие материалы на эту тему:

Ловушка не только для Протасевича. Лукашенко стало труднее сопротивляться Путину

Ловушка не только для Протасевича. Лукашенко стало труднее сопротивляться Путину

Утром деньги — вечером стулья. О чем секретничают Лукашенко и Путин?

Утром деньги — вечером стулья. О чем секретничают Лукашенко и Путин?

У Минска все меньше возможностей сопротивляться давлению Москвы

У Минска все меньше возможностей сопротивляться давлению Москвы

Лукашенко в Москве пришлось открыто стать на позицию Путина

Лукашенко в Москве пришлось открыто стать на позицию Путина