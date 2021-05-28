Лукашенко улетел к Путину

Александр Лукашенко вылетел в Сочи, где сегодня вечером состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

26 мая на встрече с депутатами парламента, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления Лукашенко заявил, что во время переговоров будут обсуждаться экономические вопросы «в связи с ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и вокруг Российской Федерации — как мы будем двигаться дальше».

«Главное, чтобы не было препятствий. Каждый решает свои вопросы. Нам главное, чтобы этот локомотив двигался, чтобы он не остановился, чтобы не было инерции», — заявил он.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла 22 апреля.

27—28 мая с рабочим визитом Беларусь посещает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Минске он участвует в заседании Совета глав правительств СНГ.

27 мая Мишустин встретился с белорусским премьер-министром Романом Головченко, который заявил, что Беларусь рассчитывает на поддержку России в условиях возросшего давления со стороны Запада, а европейские санкции затрагивают в том числе российские интересы. Мишустин в свою очередь заверил, что Россия «однозначно выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене».

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