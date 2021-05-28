На выходных в Беларуси будут повышенные курсы валют

/ Экономика
Просмотров: 239

Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились очередным падением белорусского рубля по отношению ко всем основным иностранным валютам.

Доллар добавил 0,0094 пункта — 2,5329 белорусского рубля.

Евро поднялся на 0,0094 пункта — 3,087 белорусского рубля.

Российский рубль стал тверже на 0,007 пункта — 3,4448 белорусского рубля за 100 российских.

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года