На выходных в Беларуси будут повышенные курсы валют

Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились очередным падением белорусского рубля по отношению ко всем основным иностранным валютам.

Доллар добавил 0,0094 пункта — 2,5329 белорусского рубля.

Евро поднялся на 0,0094 пункта — 3,087 белорусского рубля.

Российский рубль стал тверже на 0,007 пункта — 3,4448 белорусского рубля за 100 российских.

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