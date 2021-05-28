Спецдокладчик ООН: в Беларуси происходит волна репрессий, беспрецедентных по своим масштабам и тяжести

В Беларуси происходит волна репрессий, беспрецедентных по своим масштабам и тяжести, говорится в докладе, который подготовила спецдокладчик по Беларуси Совета ООН по правам человека Анаис Марин. Доклад будет представлен на 47-й сессии СПЧ, которая пройдет с 21 июня по 9 июля в Женеве.

Подготовленный доклад охватывает период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. «В настоящем докладе спецдокладчик анализирует ситуацию с правами человека в Беларуси, уделяя особое внимание ее беспрецедентному ухудшению из-за наблюдаемого роста нарушений с конца весны 2020 года, — говорится в резюме документа. — Спецдокладчик была проинформирована о массовом насилии правоохранительных органов в отношении протестующих, случаях насильственного исчезновения, утверждениях о пытках и жестоком обращении и запугивании представителей гражданского общества».

В докладе отмечается, что рассматриваемый период был отмечен президентскими выборами, состоявшимися 9 августа 2020 года, результаты которых «широко оспаривались из-за предполагаемых многочисленных нарушений, отмеченных в ходе избирательной кампании, когда некоторые ведущие оппозиционные кандидаты были вынуждены выйти из избирательного процесса, и в день голосования, когда подсчет голосов был, как утверждается, омрачен фальсификациями».

«За выборами сразу же последовала спонтанная и в основном мирная мобилизация общественности, на которую власти ответили неоправданным, непропорциональным и часто произвольным применением силы, — подчеркивается в документе. — Репрессии усилились в дни после выборов и продолжаются по сей день, поскольку поступают сообщения об избиениях и жестоком обращении, включая пытки произвольно задержанных лиц, которые, как представляется, преднамеренно применяются милицией и связанными с ней подразделениями; о запугивании с использованием административного ресурса и судебного преследования, чтобы подтолкнуть инакомыслящих к самоцензуре или бегству из страны; и об усиливающейся тенденции к криминализации деятельности, направленной на поощрение международно признанных прав человека и основных свобод».

Марин отмечает, что все сегменты гражданского общества подвергались и продолжают подвергаться целенаправленным преследованиям: организации гражданского общества, независимые СМИ, правозащитники, лидеры оппозиции, социально и политически активные люди, включая женщин, студентов, бастующих рабочих и пенсионеров.

Спецдокладчик особо встревожена участившимися случаями уголовного преследования медиков, журналистов, адвокатов и правозащитников просто за то, что они выполняют свою работу. «Постоянные нарушения прав на свободу мнений и их выражения, собраний и ассоциаций, а также культурных прав негативно сказались на реализации права на образование», — говорится в докладе.

В документе отмечается, что в Беларуси по-прежнему сохраняется смертная казнь — страна остается единственным государством в Европе, которое все еще применяет этот вид наказания. «Особую озабоченность вызывает тот факт, что информация о смертной казни в Беларуси по-прежнему классифицируется государством как «конфиденциальная». Ни осужденный, ни его родственники не получают уведомления о дате казни или информации о месте захоронения после казни», — говорится в докладе.

Марин также отмечает, что после выборов «акты жестокого насилия со стороны правоохранительных органов привели к гибели по меньшей мере четырех демонстрантов». Среди погибших в докладе указаны — Александр Тарайковский, Геннадий Шутов, Александр Вихор и Роман Бондаренко.

В докладе также говорится о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания в отношении участников акций протеста. «В течение всего рассматриваемого периода спецдокладчик получала достоверные сообщения о систематической и широко распространенной практике пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в отношении лиц, содержащихся под стражей в Беларуси, включая детей, — отмечается в докладе. — Общедоступные видео- и фотоматериалы, а также показания жертв и свидетелей обеспечили достаточные основания для подтверждения того, что пытки и жестокое обращение в Беларуси носили систематический характер в дни после выборов».

По мнению спецдокладчика, при разгоне мирных демонстраций в месяцы после выборов милиция часто прибегала к использованию чрезмерной силы и специальных средств, включая, в частности, жестокие избиения и применение слезоточивого газа, резиновых пуль, светошумовых гранат и удушения. «Были получены многочисленные сообщения о жестоком обращении с произвольно задержанными лицами в милицейском спецтранспорте: людей часами держали в микроавтобусах без опознавательных знаков и автозаках, часто в наручниках, без еды и воды, им отказывали в доступе к туалетам и медицинской помощи, — говорится в докладе. — Спецдокладчик получила свидетельства о случаях применения пыток во время допросов задержанных участников акций протеста. Несколько протестующих, а также прохожих были жестоко избиты, а некоторым угрожали изнасилованием во время допроса. Проводившие допрос лица оказывали жесткое словесное и психологическое давление, такое как оскорбления и угрозы смертью, например заставляли женщин смотреть, как избивают раздетых догола мужчин».

В докладе также упоминаются условия содержания административно задержанных граждан: «содержатся в бесчеловечных условиях, в переполненных камерах, лишенных вентиляции, доступа к воде и возможности для уединенного удовлетворения естественных потребностей». «В сочетании с задержками в доступе к медицинской помощи такие неудовлетворительные санитарные условия стали источником дополнительного беспокойства в контексте пандемии COVID-19», — подчеркивается в докладе.

Марин обращает внимание на то, что «практика применения пыток и жестокого обращения не ослабевает с тех пор, как она достигла своего пика после выборов 9 августа, из-за очевидной безнаказанности, которую гарантирует виновным система правосудия».

«На момент написания настоящего доклада ни одного уголовного дела в отношении виновных еще не было возбуждено», — подчеркивает спецдокладчик.

В докладе также говорится, что под воздействием различных форм давления с августа 2020 года страну покинули тысячи белорусов, среди которых были правозащитники, журналисты, преподаватели и студенты вузов, IT-специалисты, лидеры оппозиции.

«Помимо политически мотивированных случаев насильственных исчезновений и принудительного выдворения спецдокладчик обеспокоена угрозами изъятия детей из семей, которые открыто поддерживали оппозицию или участвовали в массовых митингах, — отмечается в докладе. — Согласно свидетельским показаниям, угроза изъятия детей привела к тому, что несколько семей решили бежать из страны. В июле 2020 года Светлана Тихановская вывезла своих двоих детей из Беларуси по соображениям безопасности и из-за угроз по телефону».

Марин отмечает, что в Беларуси нарушается право на справедливое судебное разбирательство: «Институциональные недостатки и политически мотивированное вмешательство и давление на суды и судебную систему подрывают независимость судебной власти и негативно влияют на реализацию права на справедливое судебное разбирательство в Беларуси. Это стало очевидным в контексте ухудшения ситуации в области прав человека в 2020 и 2021 годах <…>, судьи часто ведут процесс с обвинительным уклоном, отказывая подсудимым в их правах на презумпцию невиновности или на представление свидетелей в свою защиту».

В докладе также перечисляются случаи давления на организации гражданского общества, включая прошедшие в феврале обыски в офисах Белорусской ассоциации журналистов и лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», а также уголовные дела в отношении правозащитников, студентов, активистов и журналистов.

«Спецдокладчик глубоко встревожена беспрецедентной эскалацией нарушений прав человека в Беларуси, наблюдавшейся в рассматриваемый период. Политический кризис и социальные события еще раз подтвердили цикличность всплесков нарушений прав человека в период выборов в Беларуси, но в то же время они выявили глубоко укоренившиеся институциональные недостатки государственного аппарата, в частности правоохранительной системы и системы правосудия, которые используются не для защиты прав человека, а для их ограничения. Особую озабоченность вызывает тот факт, что ситуация продолжает ухудшаться в атмосфере страха, безнаказанности и непривлечения к ответственности виновных», — подчеркивается в докладе.

Марин делает ряд рекомендаций белорусскому правительству, которые помогут улучшить ситуацию в стране:

— немедленно освободить и безоговорочно реабилитировать всех тех, кто был произвольно заключен под стражу за осуществление своих законных прав на мирные собрания, свободу мнений и их выражения, а также свободу ассоциации;

— немедленно прекратить уголовное или административное преследование политической оппозиции, правозащитников, адвокатов, журналистов, медицинских работников и активистов гражданского общества, выполняющих свои профессиональные обязанности по защите основных прав человека и фундаментальных свобод;

— провести независимые, беспристрастные, оперативные, тщательные, эффективные, заслуживающие доверия и прозрачные расследования всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте мирных протестов, в частности, о пытках или жестоком обращении;

— обеспечить привлечение к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека путем привлечения их к суду, а также обеспечить возмещение ущерба, средства правовой защиты, реабилитацию и компенсацию для жертв;

— положить конец практике выдворения лиц, выражающих несогласие c властями, включая лидеров политической оппозиции и членов гражданского общества, и разрешить их безопасное возвращение в Беларусь.

Кроме того, Марин также рекомендует «провести всеобъемлющий обзор и реформу национального законодательства, касающегося прав человека, с целью приведения его в соответствие с международным правом прав человека и международными обязательствами государства в области прав человека».

Ознакомиться с полной версией доклада можно на сайте Совета ООН по правам человека. Ожидается, что СПЧ рассмотрит доклад 5 июля.