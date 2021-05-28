Экс-президент Украины Кравчук резко прошелся по Лукашенко и предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу

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Переговоры Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе «должны быть обязательно перенесены». Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ считает, что после задержания Романа Протасевича в Минске переговорную площадку необходимо сменить, пишет «ГА».

«На мой взгляд, переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что тот режим, который сегодня есть в Беларуси, который установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяют считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров», — заявил Кравчук.

По его словам, проблема уже назрела, учитывая то обстоятельство, что Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

«По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Если в России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть совместное решение, а не решение одной Украины», — пояснил украинский экс-президент.

Он добавил, что в этом вопросе прежде всего должна учитываться позиция спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ посла Хайди Грау.

 

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Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: переговоры по Украине в Минске Персона: Леонид Кравчук

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