Представители демсил Беларуси договорились о совместных действиях по выходу из кризиса

Представители демократических сил Беларуси договорились о совместных действиях по выходу из «углубляющегося политического кризиса». Решение принято по итогам экстренной встречи демсил 25—26 мая.

Совместное коммюнике с планом публичных действий подписали белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, глава ее кабинета Валерий Ковалевский, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко, члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало и его супруга Вероника Цепкало. Документ опубликован на сайте Тихановской.

Как отмечается в коммюнике, представители демсил намерены обратиться в компетентные международные организации и в правоохранительные органы иностранных государств для расследования «преступлений Александра Лукашенко» и содействия в освобождении Романа Протасевича и других политзаключенных.

Также представители оппозиции договорились помочь пострадавшим от инцидента с самолетом Ryanair в получении юридических консультаций «для защиты их законных интересов в рамках универсальной юрисдикции и юрисдикции своих стран, в том числе путем подачи соответствующих исков».

Демсилы планируют продолжить работу над тем, чтобы белорусский вопрос оставался приоритетом международной повестки, и расширять список поддерживающих Беларусь стран.

«Мы также направляем обращение России адекватно реагировать на захват гражданского самолета, на борту которого находились в том числе граждане Российской Федерации, потому что данный инцидент — угроза для всех», — говорится в коммюнике.

Подписавшие документ представители оппозиции намерены провести международную конференцию о подготовке к новым выборам в Беларуси, а также ускорить разработку всеобъемлющей политической реформы, включая доработку и согласование проекта новой конституции, модели нового политического устройства и реформы избирательного законодательства.

Отдельно офис Тихановской, НАУ, а также Вероника и Валерий Цепкало намерены внести предложения европейским структурам, США и Великобритании о расширении санкций в отношении Беларуси.

Помимо этого представители демсил планируют подготовить план дальнейшего взаимодействия с чиновниками «с целью привлечения их на сторону народа» и «план сотрудничества и объединения для тех государственных служащих, которые остаются внутри системы».

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