Рубль продолжает лететь в тартарары

/ Экономика
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Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с очередного падения рубля.

По данным на 10:45, три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

  • доллар — 2,5326 белорусского рубля (+0,0091 пункта);
  • евро — 3,0849 белорусского рубля (+0,0072 пункта);
  • российский рубль — 3,4424 белорусского рубля за 100 российских (+0,0046 пункта).

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Тэги: курсы валют

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