Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и территориальной целостности Беларуси

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Александр Лукашенко считает, что сегодня существует прямая угроза суверенитету и территориальной целостности Беларуси. Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня пограничника.

Фото president.gov.by

«Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности Государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан», — обратился Лукашенко к пограничникам.

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Тэги: День пограничника Персона: Александр Лукашенко

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