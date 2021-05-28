Официально: почти все граждане Сирии проголосовали на выборах президента за Башара Асада

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Башар Асад, по официальным данным, в четвертый раз избран президентом Сирии.

Фото с сайта 1stnewsng

Как сообщил глава парламента Хаммуда Сабаг, за действующего главу государства проголосовало 95,1% избирателей, пришедших на избирательные участки.

Оппоненты Ассада — Махмуд Мери и Абдалла Саллум Абдаллах получили 3,3% и 1,5% соответственно.

Всего, как отметил спикер, в выборах приняло участие 14,2 миллиона человек (явка — 76,64%).

Ведущие страны Запада (Великобритания, Италия, США, Франция и ФРГ) осудили нынешние выборы, проходящие вне рамок, указанных в резолюции Совбеза ООН. Власти этого арабского государства отвергли всю критику в свой адрес, заявив, что выборы проходили в рамках закона.

 

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Тэги: Сирия Персона: Башар Асад Хаммуда Сабаг Махмуд Мери Абдалла Саллум Абдаллах

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