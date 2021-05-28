ЧМ-2021. Беларусь проведет сегодня матч жизни

Национальная сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня самый важный (на данный момент) поединок на чемпионате мира , который проходит в Риге.

Фото носит иллюстративный характер

Подопечные Михаила Захарова, занимающие после четырех туров седьмое место в группе А , скрестят клюшки с датчанами (пятое место).

Букмекеры отдают небольшое предпочтение скандинавам:

победа Дании — 2.39;

ничья — 4.00;

победа Беларуси — 2.60.

На групповом этапе белорусы уже сыграли:

Все оставшиеся матчи белорусов:

28.05. — Дания (начало 20:15);

30.05. — Швейцария (16:15);

01.06. — Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.