ЧМ-2021. Беларусь проведет сегодня матч жизни
Национальная сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня самый важный (на данный момент) поединок на
Подопечные Михаила Захарова,
Букмекеры отдают небольшое предпочтение скандинавам:
- победа Дании — 2.39;
- ничья — 4.00;
- победа Беларуси — 2.60.
На групповом этапе белорусы уже сыграли:
Все оставшиеся матчи белорусов:
- 28.05. — Дания (начало 20:15);
- 30.05. — Швейцария (16:15);
- 01.06. — Россия (20:15).
По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.