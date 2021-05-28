Пиневич заявил о стабилизации заболеваемости COVID-19

В Беларуси наблюдается стабилизация заболеваемости COVID-19, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 27 мая.

«Мы сейчас видим как минимум стабилизацию заболеваемости. Об этом говорим уже в течение месяца. Последняя неделя — легкое снижение числа госпитализаций», — цитирует чиновника пресс-служба ведомства.

По словам главы Минздрава, это связано с сезонным фактором, а также с вакцинацией. Он напомнил, что на первом этапе были привиты наиболее уязвимые категории населения, а также сотрудники больниц, интернатов, школ, пожилые люди.

«Темпы вакцинации будут увеличиваться, поэтому мы достаточно позитивно смотрим на предстоящий период», — сказал министр.

По информации Минздрава, более 491,2 тыс. граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 294,3 тыс. прошли полный курс вакцинации.

Согласно официальной статистике, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 390.203, умерло 2.811 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 380.677.

Премьер-министр Роман Головченко на переговорах с российским коллегой Михаилом Мишустиным 27 мая в Минске предложил рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между двумя странами с выходом на доковидный уровень, аргументировав это улучшением эпидемиологической обстановки.

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