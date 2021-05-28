Неустойчивая воздушная масса накрыла страну
В последний рабочий день недели погоду на территории республики в основном будет определять неустойчивая воздушная масса (на юго-востоке скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Украины).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами (по юго-востоку во многих районах) пройдут дожди. Местами прогремят грозы.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного (при грозах порывистый).
- Брест +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер 3-8 м/с);
- Витебск +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 3-8 м/с);
- Гомель +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 3-8 м/с);
- Гродно +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер 3-8 м/с);
- Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 30-40%, гроза, ветер 3-8 м/с);
- Минск +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 3-8 м/с).
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