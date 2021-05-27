ЧМ-2021. После четырех туров Беларусь находится на седьмом месте в группе
Пройден экватор группового турнира чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.
Команды из группы А сыграли по четыре матча (осталось провести по три). На данный момент положение сборных в турнирной таблице выглядит так:
- Швейцария — 9 очков;
- Словакия — 9;
- Россия — 9;
- Чехия — 5;
- Дания — 5;
- Великобритания — 4;
- Беларусь — 4;
- Швеция — 3.
Оставшиеся матчи белорусов:
- 28.05. — Дания (начало 20:15);
- 30.05. — Швейцария (16:15);
- 01.06. — Россия (20:15).
По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.
Подписывайтесь и читайте нас в