ЧМ-2021. После четырех туров Беларусь находится на седьмом месте в группе

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Пройден экватор группового турнира чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Фото ФХРБ

Команды из группы А сыграли по четыре матча (осталось провести по три). На данный момент положение сборных в турнирной таблице выглядит так:

  1. Швейцария — 9 очков;
  2. Словакия — 9;
  3. Россия — 9;
  4. Чехия — 5;
  5. Дания — 5;
  6. Великобритания — 4;
  7. Беларусь — 4;
  8. Швеция — 3.

Оставшиеся матчи белорусов:

  • 28.05. — Дания (начало 20:15);
  • 30.05. — Швейцария (16:15);
  • 01.06. — Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.

 

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Сюжет: ЧМ-2021 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2021

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