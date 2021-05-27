СМИ: ЕС нанесет удар по «Беларуськалию»

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Одного из «доноров» валюты белорусского бюджета могут ожидать серьезные проблемы.

Фото из архива БелаПАН

В частности, как пишет DW, на встрече глав МИД стран-членов ЕС, которая прошла сегодня в Лиссабоне, шла речь о том, что «новые санкции коснутся прибыльной калийной промышленности, нефтехимических компаний и финансового сектора Беларуси».

Как отмечает издание, ограничительные меры впервые «затронут целые сектора белорусской экономики». «До сих пор санкции вводились лишь в отношении физических лиц, несущих политическую ответственность за арест оппозиционеров и демонстрантов: действующие ограничения включают в себя заморозку их активов и запрет на въезд в ЕС. Персональные санкции, однако, так и не привели к желаемому результату. По этой причине в ЕС готовятся к более масштабным действиям», — отмечает издание.

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Тэги: Беларусь-ЕС санкции

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