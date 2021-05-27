ЧП в Минске: в школе № 66 отравились дети

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В столичной школе № 66 отравились ученики, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

По оперативным данным, за медицинской помощью обратилось восемь школьников. В детскую инфекционную больницу с симптомами острой кишечной инфекции было госпитализировано шесть детей, двое из них уже выписаны. Еще два ученика обратились в поликлиники по месту жительства.

 «Специалистами санитарно-эпидемиологической службы Минска своевременно проведено эпидемиологическое расследование с организацией лабораторного контроля качества готовых блюд и используемого сырья для их приготовления. Также выполнено лабораторное обследование персонала, определен необходимый перечень санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждении образования. В школе проведена заключительная дезинфекция силами Городского центра дезинфекции и стерилизации. По итогам эпидемиологического расследования и получения результатов лабораторных исследований будет сформулирован вывод о возможных причинах возникновения случаев острой кишечной инфекции», — заявила главный государственный санитарный врач города Светлана Ермак.

 

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Тэги: образование отравление учащихся Персона: Светлана Ермак Город: Минск

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