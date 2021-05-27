Головченко просит Россию о помощи

Беларусь рассчитывает на поддержку России в условиях возросшего давления со стороны Запада, заявил премьер-министр Роман Головченко 27 мая в Минске на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«События последних дней свидетельствуют о возросшем давлении западных стран на Беларусь. Вопреки международным правилам и нормам, несмотря на сразу выраженную белорусской стороной готовность к беспристрастному и полному расследованию международного инцидента с посадкой в Национальном аэропорту Минск самолета Ryanair, сразу были введены ограничения на полеты компании «Белавиа» в европейские страны и даны рекомендации европейским перевозчикам избегать полетов через территорию Беларуси. Вопиющий случай произошел вчера с рейсом Минск — Барселона. Поступила информация о закрытии воздушного пространства Франции, и самолет вынужден был вернуться в Минск. Такие меры будут иметь экономические последствия для нашей страны. В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку ближайшего союзника — Российской Федерации», — сказал Головченко.

Кроме того, «по поступающей в последние дни информации, Европейский союз принял политическое решение о введении в отношении Беларуси секторальных экономических санкций, чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота. Западные страны рассматривают в качестве точек давления те отрасли экономики, которые вносят весомый вклад в ВВП. Это нефтепереработка, производство удобрений и другие сектора». По мнению Головченко, такие решения затрагивают и российские интересы. «Буквально сегодня глава европейской дипломатии заявил, что в проект санкционного пакета первым под запрет планируется поставить экспорт удобрений и транзит российского газа через Беларусь. Очевидно, это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Беларуси, которые принадлежат Российской Федерации. Это Ямал — Европа и газотранспортная система «Газпром трансгаз Беларусь», — сказал премьер-министр.

«Мы должны прагматично и конструктивно реагировать на такую политику наших западных партнеров», — считает Головченко.

Он также предложил рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между двумя странами с выходом на доковидный уровень. «Предлагаем увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления, в частности аэропорты Сочи и Краснодара. Тем более что эпидемиологическая обстановка улучшается. Мы активно взаимодействуем по линии служб здравоохранения, проводим вакцинацию населения. Налажен выпуск российской вакцины в Беларуси», — заявил Головченко.

Михаил Мишустин заявил, что Россия «однозначно выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене». «Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и поддерживаем позицию белорусских партнеров о необходимости провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей», — сказал глава российского кабинета.

«Мы фиксируем рост взаимного товарооборота в первом квартале на 25%. Нас это не может не радовать. В целом торгово-экономическое сотрудничество у нас развивается достаточно успешно. С опережением графика идет поставка белорусских экспортных грузов через российские порты в рамках реализации межправсоглашения. Мы также продолжаем совместную борьбу с коронавирусом, смогли запустить производство вакцины «Спутник V» в Беларуси. Кроме того, мы постепенно открываем воздушное сообщение, что так или иначе необходимо нашим гражданам. Конечно, же это полностью зависит от ситуации с пандемией», — отметил Мишустин.

Он также напомнил, что 28 мая в Сочи состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. «И сегодня мы еще раз оцениваем те меры, которые осуществляют наши правительства во исполнение поручений наших лидеров», — заявил Мишустин.

(Аудиозапись встречи предоставила БелаПАН пресс-служба белорусского правительства.)