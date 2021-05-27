В Беларуси на 12 политзаключенных стало больше

Еще 12 человек признаны политзаключенными решением белорусских правозащитных организаций.

Это граждане, лишенные свободы по статьям Уголовного кодекса за оскорбление Александра Лукашенко, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами.

В список попали: Алексей Семенов (2,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (ИУОТ), суд Железнодорожного района Витебска), Дмитрий Юркойть (1,5 года ограничения свободы в ИУОТ, суд Новогрудского района), Илья Силенков (1,5 года ограничения свободы в ИУОТ, суд Краснопольского района), Алексей Липень (5 лет ограничения свободы в ИУОТ, суд Заводского района Минска), Миа Миткевич (3 года лишения свободы, Минский городской суд), Александр Паливода (1 год ограничения свободы в ИУОТ, суд Брестского района), Иван Кулько (2 года ограничения свободы в ИУОТ, суд Первомайского района Минска), Игорь Быковских (1,5 года ограничения свободы в ИУОТ, суд Октябрьского района Гродно), Андрей Любецкий (находится в жодинском СИЗО), Ольга Токарчук (находится в жодинском СИЗО), Владимир Колос (1,5 года ограничения свободы в ИУОТ, суд Ивановского района) и Людмила Кузнецова (1 год лишения свободы, суд Пружанского района).

Общее количество политзаключенных в стране достигло 436.

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos