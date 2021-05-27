Анджелина Джоли выразила озабоченность политическим давлением на детский хоспис в Гродно

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Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич и американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси. Встречу организовали Белорусский фонд культурной солидарности и «Международная амнистия».

По информации фонда, Джоли отметила, что ее очень впечатлила книга Алексиевич «У войны не женское лицо», которую недавно прочитала. Посол ООН также выразила озабоченность политическим давлением на детский хоспис в Гродно.

Алексиевич и Джоли говорили о политзаключенных и способах их поддержки. Писательница рассказала об истории 17-летнего Никиты Золотарева. Разговор продолжался около двух часов.

 

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Тэги: детский хоспис Гродно Персона: Светлана Алексиевич Анджелина Джоли Город: Гродно

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