В пятницу ожидаются грозы и ливни

/ Общество
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Белгидромет предупредил о неблагоприятных погодных явлениях.

Как отмечают синоптики, 28 мая в некоторых районах страны ожидаются грозы.

По прогнозам, ночью местами по юго-востоку пройдут ливни.

 

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Тэги: прогноз погоды

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