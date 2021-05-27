В пятницу ожидаются грозы и ливни 27.05.2021 / 17:29 / Общество Просмотров: 80 A- A+ Белгидромет предупредил о неблагоприятных погодных явлениях. Как отмечают синоптики, 28 мая в некоторых районах страны ожидаются грозы. По прогнозам, ночью местами по юго-востоку пройдут ливни. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: прогноз погоды Другие материалы на эту тему: На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы Какая погода будет на День Победы и после него Какой будет зима после аномально теплой осени Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко