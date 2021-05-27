Бывший глава БПЦ Павел стал наместником патриарха Кирилла

Бывший патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел, который с конца августа прошлого года возглавлял Кубанскую митрополию, назначен митрополитом Крутицким и Коломенским. Соответствующее решение Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял еще 15 апреля.

Пункт 9 главы IV устава РПЦ гласит, что патриарху Московскому и всея Руси в управлении Московской епархией «помогает патриарший наместник на правах епархиального архиерея с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского».

13 апреля этого года Священный синод РПЦ выделил из Московской епархии части, расположенные в Московской области, и постановил образовать там пять новых епархий, которые объединили в Московскую митрополию.

Новообразованную митрополию возглавил патриарх Кирилл, оставшись главой отдельной Московской епархии, однако непосредственное управление ею поручено осуществлять патриаршему наместнику — митрополиту Крутицкому и Коломенскому. Помимо этого, митрополит Павел возглавил вошедшую в митрополию восстановленную Коломенскую епархию (была упразднена в 1799 году).

Митрополит Павел возглавлял минскую кафедру и служил патриаршим экзархом всея Беларуси почти семь лет — с 25 декабря 2013 года.

Вскоре после президентских выборов в Беларуси и начавшихся после них протестов, 12 августа 2020 года, митрополит Павел пригласил в Минское епархиальное управление журналистов, чтобы через них «призвать всех остановить насилие, успокоиться и начать диалог о ситуации в стране». Он обратился к «государственным властям, народным депутатам» с предложением «подумать о том, что можно и нужно сегодня сделать, чтобы найти выход из создавшегося положения».

«Я никого сегодня не хочу осуждать, ни одну, ни другую сторону. Я понимаю, что есть и другие силы, темные силы, и их слуги, которые живут тем, что видят вражду и ненависть между людьми и, может быть, получают от этого какие-то дивиденды. Но жить нам в этой стране», — сказал глава Белорусского экзархата. Он признал, что в обществе, как и в любой семье, «могут быть какие-то проблемы», но решать их нужно «мирным путем, а не с помощью оружия, камней или кулаков».

Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики. «Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда», — заявил он.

Лукашенко призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», — отметил он.

25 августа Священный синод РПЦ освободил митрополита Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси (официально — удовлетворил прошение об отставке) и назначил его главой Кубанской митрополии — митрополитом Екатеринодарским и Кубанским. Новым патриаршим экзархом определили Вениамина, бывшего на тот момент епископом Борисовским и Марьиногорским.