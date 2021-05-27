Суд Московского района не удовлетворил иск Елены Лаевской к БГУ о незаконном увольнении

Судья Московского района Минска Инна Яловая не удовлетворила иск доцента Белорусского государственного университета (БГУ) Елены Лаевской к высшему учебному заведению, откуда ее уволили в апреле в связи с истечением контракта.

Лаевская требовала восстановления на работе. Заседание суда длилось два дня, 26 и 27 мая.

Как сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский, который представлял мать в суде, он не сомневается в политических мотивах как самого увольнения, так и принятого судом решения. Адвокат напомнил, что по законодательству наниматель обязан продлить трудовые отношения — заключить новый контракт с работником предпенсионного возраста на срок не менее чем до достижения общепенсионного возраста. «Это обязанность нанимателя, и она предусмотрена пунктом 3 части 3 статьи 261-5 Трудового кодекса и коллективным договором БГУ. Норм, отменяющих эту обязанность нанимателя, нет. Это бесспорная и безусловная гарантия для работников предпенсионного возраста», — заявил он.

«Все присутствующие на процессе видели, что были основания удовлетворить иск, потому что увольнение не только противоречит требованиям Трудового кодекса, но и не имеет объективных оснований и причин. Поскольку таких объективных причин нет, то состоявшееся судебное заседание и то, что там звучало со стороны представителей БГУ, не оставляет у меня сомнений, что это увольнение связано с моей профессиональной деятельностью адвоката. С тем, что защищаю Виктора Бабарико и Максима Знака, что представлял в суде Александра Пыльченко и других. Также не могу не связать это решение с многочисленными жалобами, которые я ранее подавал в прокуратуру Московского района и другие органы в рамках своей профессиональной деятельности», — сказал Лаевский.

Адвокат сообщил, что Лаевская будет обжаловать решение районного суда, поскольку «правовое безобразие», которое он и его коллеги увидели в этом процессе, «угрожает правам большого количества людей в Беларуси, достигших предпенсионного возраста и работающих во всех вузах».

«В вузах работают тысячи преподавателей предпенсионного возраста, и теперь, получается, их тоже можно незаконно уволить, тем самым нарушить их права. Мы просто обязаны показывать этот абсурд. И обжаловать мы будем до того момента, пока не добьемся справедливости. А справедливость в этом деле очевидна для всех, кроме, видимо, прокурора и судьи», — заявил Лаевский.

Елена Лаевская преподавала гражданское право на юридическом факультете вуза. Пятилетний контракт истек 17 апреля. У Лаевской 22-летний стаж работы в университете, она автор более чем 150 научных публикаций.

Как сообщалось, 24 марта Лаевского вызвали на заседание совета Минской городской коллегии адвокатов, где сообщили о дисциплинарном производстве в его отношении. Поводом стал пост в «Фейсбуке», в котором защитник выразил несогласие с проектом изменений в законодательство об адвокатуре. По словам Лаевского, эти изменения губительны для адвокатуры, поскольку «отбрасывают ее в развитии назад и вредят независимости адвокатов и возможностям граждан в получении защиты».

8 апреля ему объявили выговор, который Лаевский безуспешно обжаловал в дисциплинарной комиссии Белорусской республиканской коллегии адвокатов 24 мая. Защитник подал жалобу на решение БРКА в суд Московского района Минска.