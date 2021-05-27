Белорусский рубль сильно просел к корзине валют

/ Экономика
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Второй день подряд все основные иностранные валюты демонстрируют рост по итогам торгов на БВФБ.

Свои сессии они сегодня завершили на следующих позициях:

  • российский рубль — 3,4378 белорусского рубля за 100 российских (+0,0258 пункта);
  • доллар — 2,5235 белорусского рубля (+0,0173 пункта);
  • евро — 3,0777 белорусского рубля (+0,009 пункта).

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

В 2021 году регулятор намерен сохранить режим гибкого курсообразования. При этом допускается проведение валютных интервенций для сглаживания резких колебаний обменного курса.

Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byпродемонстрировали рост.

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Тэги: курсы валют

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