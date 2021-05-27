ЧЕ по велотреку в Минске отменили

Запланированный на 23-27 июня чемпионат Европы по велотреку в Минске отменен. Решение принял Европейский велосипедный союз (UEC) «в свете международной ситуации».

Пресс-служба UEC приводит слова президента союза Энрико Делла Каза: «В последнее время мы следили за ситуацией с Белорусской федерацией велосипедного спорта, которая переросла в международную дискуссию, и сегодня на заседании совета управляющих мы решили отменить мероприятие в Минске. Я хотел бы поблагодарить Белорусскую федерацию велосипедного спорта и ее президента и члена правления Наталью Цилинскую, которая с огромным энтузиазмом помогала готовить мероприятие, а также за важные инициативы для развития велоспорта в рамках программы дополнительных мероприятий на чемпионате Европы».

Президент UEC сообщил, что сейчас идет поиск альтернативного решения, чтобы собрать сильнейших представителей континента.

Отмене соревнований в Минске предшествовал отказ от участия Германии, Великобритании, Нидерландов и Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил организовать чемпионат Европы в его стране. «Лукашенко и честный спорт вряд ли уместятся в одном предложении, а тем более в одной стране», — написал глава литовской дипломатии в «Твиттере».

Сборные начали отказываться от поездки в Минск после скандала с вынужденной посадкой самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и задержания находившегося на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича.

Ранее Беларусь лишили права на организацию чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по современному пятиборью и этапа Кубка мира по биатлону.

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