В Беларуси зарегистрировано 1216 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1216 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1412 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

26 мая было зарегистрировано 1169 заболевших, 25 мая — 840, 24 мая — 953, днем ранее — 1252. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 390 203, умерло 2811 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 380 677.

За минувшие сутки выполнено 18 854 теста на коронавирус (днем ранее — 19 649). С начала эпидемии сделано 6 268 554 теста.

По информации Минздрава, более 475,9 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 292,3 тыс. — прошли полный курс вакцинации.