Снайпер сепаратистов убил украинского военного на Донбассе

Пророссийские силы прицельно обстреливали позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское. В результате снайперского выстрела один военный погиб, сообщает ОТГ «Север».

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«В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью», — уточняется в сообщении.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.