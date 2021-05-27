Снайпер сепаратистов убил украинского военного на Донбассе

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Пророссийские силы прицельно обстреливали позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское. В результате снайперского выстрела один военный погиб, сообщает ОТГ «Север».

Фото: facebook.com/pressjfo.news

«В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью», — уточняется в сообщении.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: снайпер война на Донбассе ДНР сепаратисты

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