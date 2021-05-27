Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Беларусь

Госдепартамент рекомендовал гражданам США отказаться от посещения Беларуси.

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«Не посещайте Беларусь из-за произвольного применения законов и риска задержания, а также COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Госдепартамента, передает БелаПАН .

Отмечается, что белорусские власти «задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, по подозрению в связях с оппозиционными партиями и предполагаемом участии в политических демонстрациях». «Некоторые из них стали жертвами преследований и жестокого обращения со стороны белорусских официальных лиц, — подчеркивается в сообщении. — Белорусские власти преследуют лиц, связанных с независимыми и иностранными СМИ. 23 мая 2021 года белорусские власти принудительно посадили коммерческий самолет, пересекавший воздушное пространство Беларуси, чтобы арестовать оппозиционного журналиста, который был пассажиром».

Госдепартамент также отмечает, что в Беларуси действуют «специальные ограничения в отношении лиц с двойным гражданством США и Беларуси»: для лиц с двойным белорусско-американским гражданством Беларусь может отказать в признании гражданства США, включая отказ в консульской помощи США задержанным гражданам.

В сообщении Госдепартамента также говорится, что Центр по контролю и профилактике заболеваний относит Беларусь к странам с высоким риском заражения COVID-19.