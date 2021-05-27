Премьер России Мишустин прилетит в Минск на встречу с Головченко

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня вечером проведет в Минске переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом БелаПАН сообщила пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева.

Головченко и Мишустин в Минске. Фото: premier.gov.ru

По ее словам, встреча состоится накануне заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет 28 мая.

Как сообщила пресс-служба исполкома СНГ, ожидается, что на переговорах в узком формате руководители делегаций «обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества и определят дату и место своей следующей встречи».

Это уже второй визит Мишустина в Беларусь в этом году. Предыдущий состоялся 16 апреля. Тогда он также встретился с Головченко и обсудил с ним развитие двусторонних связей, совместную борьбу с пандемией. Состоялись также переговоры Мишустина с Александром Лукашенко.
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Тэги: Беларусь-Россия СНГ Персона: Михаил Мишустин Роман Головченко

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