Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Славгороде

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По данным следствия, вечером 25 мая мальчик подтянул стул, залез на подоконник и облокотившись о москитную сетку выпал с высоты четвертого этажа. 

Окно на кухне открыла старшая девочка, чтобы позвать домой брата и сестру. Мама в это время была в ванной комнате, уточнили в пресс-службе СК.

С различными телесными повреждениями ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой. 
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Тэги: выпал из окна Город: Славгород

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