Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Славгороде

По данным следствия, вечером 25 мая мальчик подтянул стул, залез на подоконник и облокотившись о москитную сетку выпал с высоты четвертого этажа.

Окно на кухне открыла старшая девочка, чтобы позвать домой брата и сестру. Мама в это время была в ванной комнате, уточнили в пресс-службе СК.

С различными телесными повреждениями ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой.