Пилоты Ryanair не просили Варшаву принять самолет после сообщения о бомбе

Пресс-служба аэропорта имени Шопена опровергла заявление Александра Лукашенко о якобы имевшей место просьбе пилотов Ryanair о разрешении на приземление.

Пресс-служба аэропорта имени Шопена

«Аэропорт Шопена не получал в минувшее воскресенье просьбы о согласии на экстренную посадку самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Наши службы всегда готовы к такому развитию событий, и если бы такая просьба поступила, конечно, мы бы приняли самолет и оказали всю необходимую помощь», — сказал представитель аэропорта, передает Би-би-си .

Лукашенко заявлял, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе якобы не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Украинская сторона уже назвала эти слова ложью.

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