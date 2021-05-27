За год количество занятых в белорусской экономике сократилось на десятки тысяч человек

В экономике в апреле 2021 года было занято 4 млн 289,3 тыс. человек, следует из данных Национального статистического комитета. Годом ранее, в апреле 2020-го, этот показатель составлял 4 млн 320 тыс.

Таким образом, за год количество занятых сократилось на 30,7 тыс, передает БелаПАН .

В апреле 2021 года численность уволенных работников составила 65 219, принятых на работу — 52 566, соотношение принятых и уволенных — 80,6%. Наибольшее число уволенных пришлось на промышленность — 14 606 человек (соотношение — 73,9%), затем следуют: торговля — 10 794 (91%), сельское, лесное и рыбное хозяйство — 8736 (96,5%), образование — 6425 (71%), здравоохранение и социальные услуги — 5459 (68,7%), строительство — 4848 (86,4%), энергетика — 4044 (32,5%), творчество, спорт, развлечение и отдых — 3397 (36,1%), транспорт — 3321 (73,5%).

Опрошенные БелаПАН эксперты связывают снижение занятых в экономике с демографической ситуацией, а также с оттоком рабочей силы за границу, который усилился в связи с политическим кризисом в стране.