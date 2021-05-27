Центр Ходорковского рассказал о нестыковках с письмом ХАМАС

/ Общество
Просмотров: 1123

Копию электронного письма, якобы отправленного представителем ХАМАС в минский аэропорт, удалось получить и проанализировать некоммерческому центру «Досье» Михаила Ходорковского совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel.

Из письма следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 24 минуты раньше, чем сами узнали о бомбе.

Исходя из данных «Досье», в 12:33 белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва, но письмо с угрозой о бомбе пришло в минский аэропорт лишь в 12:57.

О своей непричастности к инциденту с самолетом сообщили и в самой организации ХАМАС.

Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт таких угроз не приходило, опровергнув еще одну ложь белорусских властей.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХАМАС инцидент с самолетом Ryanair

Другие материалы на эту тему:

Приведет ли авиабойкот к экономической блокаде Беларуси

Приведет ли авиабойкот к экономической блокаде Беларуси

Маас: деяние Лукашенко едва ли можно переплюнуть по гнусности

Маас: деяние Лукашенко едва ли можно переплюнуть по гнусности

«Это очевидное преступление». Что и кому грозит за инцидент с самолетом Ryanair?

«Это очевидное преступление». Что и кому грозит за инцидент с самолетом Ryanair?

Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью

Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью