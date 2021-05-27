Центр Ходорковского рассказал о нестыковках с письмом ХАМАС
Копию электронного письма, якобы отправленного представителем ХАМАС в минский аэропорт, удалось получить и проанализировать некоммерческому центру «Досье» Михаила Ходорковского совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel.
Из письма
Исходя из данных «Досье», в 12:33 белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва, но письмо с угрозой о бомбе пришло в минский аэропорт лишь в 12:57.
О своей непричастности к инциденту с самолетом сообщили и в самой организации ХАМАС.
Греческое управление гражданской авиации