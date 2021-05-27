Греция опровергла слова Лукашенко о получении угроз по рейсу Ryanair

/ Мир
Просмотров: 449

В Управлении гражданской авиации Греции опровергли слова Александра Лукашенко, что Афины якобы получили информацию о взрывном устройстве на борту Ryanair FR4978, который следовал в Вильнюс.

«Информация, которая публикуется о якобы имеющейся информации Афинского международного аэропорта или греческих властей о существовании какой-либо угрозы для полета Ryanair, является полностью ложной, необоснованной и полностью вводящей в заблуждение», — сказано в заявлении греческого ведомства для прессы, передает газета Proto Thema.

В УГА отметили, что перед вылетом данный самолет прошел все предписанные проверки безопасности, в том числе досмотр ручной клади и багажа, каких-либо угроз обнаружено не было.

Александр Лукашенко также обвинял ряд городов, в том числе Львов и Киев, в отказе принять самолет для экстренной посадки. В связи с этим в «Украэрорухе» заявили, что не получали запросов с рейса Ryanair.

Напомним, 23 мая лайнер Ryanair экстренно сел в минском аэропорту якобы из-за сообщения о минировании. После проверки борта с него сняли и задержали Романа Протасевича.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Греция пропаганда инцидент с самолетом Ryanair Город: Афины

Другие материалы на эту тему:

Приведет ли авиабойкот к экономической блокаде Беларуси

Приведет ли авиабойкот к экономической блокаде Беларуси

Маас: деяние Лукашенко едва ли можно переплюнуть по гнусности

Маас: деяние Лукашенко едва ли можно переплюнуть по гнусности

«Это очевидное преступление». Что и кому грозит за инцидент с самолетом Ryanair?

«Это очевидное преступление». Что и кому грозит за инцидент с самолетом Ryanair?

Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью

Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью