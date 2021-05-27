SpaceX вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников
Это уже 29 вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и четвертый в текущем месяце.
В США состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 интернет-спутников системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Запуск ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Примерно через 1 час 4 минуты после старта ракеты все спутники были выведены на заданную орбиту.
С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит из 1735 космических аппаратов. Компания планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем — из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в 10 млрд доларов.