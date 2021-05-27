Минский таксист врезался во внедорожник на проспекте Независимости

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В районе площади Победы таксист на «Ситроене» из-за несоблюдения дистанции столкнулся с внедорожником «Джили».

По предварительной информации ГАИ, пострадавших в ДТП нет. Машины получили механические повреждения.

В этот же день 23-летний парень на мотоцикле «Хонда» ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Толбухина и столкнулся с легковым автомобилем «Фольксваген». По данным ГАИ, авария произошла из-за несоблюдения мотоциклистом безопасной дистанции.

Никто не пострадал, однако транспортные средства получили механические повреждения.
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Тэги: Яндекс.Такси ДТП столкновение автомобилей Город: Минск

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