Белорусские хоккеисты проиграли британцам, которые 59 лет не побеждали в основное время

Сборная Великобритании победила соперников из Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира в Риге со счетом 4:3. Это первая победа в высшем дивизионе ЧМ с 1962 года.

Фото: ИИХФ

За десять минут до окончания основного времени сборная Беларуси проигрывала 1:4, но на 52-й минуте отличился Платт, на 58-й — Принс. Нашей команде нужно было забить еще одну шайбу за две минуты, чтобы перевести игру в овертайм, но не получилось.

На чемпионате мира белорусы победили шведов и проиграли словакам, чехам и британцам. Ближайшая игра пройдет 28 мая с датчанами.