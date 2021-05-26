Лукашенко подписал указ о сервисах онлайн-заимствования

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Указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности» подписал Александр Лукашенко.

Источник: leasing.ru

Документ принят «в целях повышения доступности финансовых услуг и защиты прав их потребителей, а также формирования условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы», отмечается в комментарии пресс-службы Лукашенко.

Предусмотрено развитие альтернативных банковским механизмов привлечения и предоставления денежных средств физическим и юридическим лицам с помощью сервисов онлайн-заимствования.

Согласно документу, сервис онлайн-заимствования — это сайт в интернете и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.
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Тэги: предпринимательство лизинг Персона: Александр Лукашенко

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