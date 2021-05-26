Защита Протасевича подала жалобу в Генпрокуратуру

Защита блогера Романа Протасевича подала жалобу в Генеральную прокуратуру на противодействие в оказании ему юридической помощи.

Как сообщила БелаПАН адвокат Инесса Оленская, в жалобе она указала, что два дня не может попасть к подзащитному и просит принять меры прокурорского реагирования.

Кроме того, адвокат подала ходатайство о немедленном медицинском освидетельствовании Протасевича — по просьбе его родителей, которые «в панике и ищут сына по всем больницам». В ходатайстве перечислены необходимые для проведения процедуры. Одно ходатайство подано в управление Следственного комитета по Минску, второе отправлено по факсу в Комитет госбезопасности. «Факс принят, подтверждение получения есть», — отметила Оленская.

Адвокат сообщила, что пытается увидеться с Протасевичем второй день. Ни она, ни родственники не знают, где он на самом деле находится. «Сегодня днем в СИЗО №1 мне заявили, что Романа там нет», — сказала она.

Проживавший в Литве и Польше журналист и активист Роман Протасевич был задержан белорусскими властями 23 мая после вынужденной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, объявлен в международный розыск, власти страны ранее направили в Польшу запрос о его выдаче. Белорусские правозащитники признали Протасевича политзаключенным.