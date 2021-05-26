Софию Сапегу и еще четырех человек признали политзаключенными

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще пять человек, следует из совместного заявления, опубликованного на правозащитном сайте «Весна».

София Сапега. Фото: Instagram.com/sapega_sofia_

Политзаключенными признаны взятые под стражу, обвиненные либо приговоренные по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Александр Храпко, Игорь Винокуров, по ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК (организация и участие в массовых беспорядках) — Эдуард Кудынюк, Александр Винярский (оба несовершеннолетние) и София Сапега (подруга Романа Протасевича, гражданка РФ, дополнительно подозревается по ч. 1 ст. 342 УК).

Правозащитники оценивают их преследование как «политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь». Они требуют немедленно освободить их из-под стражи, выпустить всех политзаключенных и людей, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, а также прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

В заявлении отмечено, что свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Эта свобода «не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».

«Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные, — подчеркнуто в документе. — Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это, демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия».

Правозащитники обратили внимание на то, что впервые в истории Беларуси «в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы», при этом «особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат». Белорусское правозащитное сообщество осудило действия правоохранительных органов и возложило всю ответственность за произошедшее 9 и 10 августа на власти страны.

Демонстранты, убеждены правозащитники, не совершали действий, которые можно квалифицировать как массовые беспорядки. Участники протестов «не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам».

«Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции», — говорится в документе.

Заявление подписали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский документационный центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, организации «Правовая инициатива», «Хьюман константа», «Инициатива FORB».

Таким образом, на 26 мая политзаключенными в стране признаны 426 человек