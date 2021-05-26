Генсек НАТО обсудил ситуацию в Беларуси с премьер-министром Португалии

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Португалии Антониу Кошта 26 мая в Лиссабоне среди прочего обсудил ситуацию в Беларуси, сообщает пресс-служба НАТО.

Фото: nato.int

«Мы обсудили ряд различных актуальных тем, включая ситуацию в Беларуси, — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции по итогам переговоров. — Я решительно осуждаю вынужденную посадку пассажирского лайнера, следовавшего из одной столицы НАТО в другую. Это равносильно государственному угону, подвергает риску большое количество граждан стран-союзников».

«И это возмутительное наступление минского режима на фундаментальные демократические права и независимые СМИ. Я приветствую санкции, согласованные Европейским союзом. И требую немедленного освобождения журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги. Как и всех остальных политзаключенных, в том числе членов Союза поляков. Необходимо срочное международное расследование этого возмутительного инцидента», — заявил генеральный секретарь НАТО.

Ранее свою позицию по поводу инцидента с самолетом Ryanair в Минске и задержания летевших на нем блогера и активиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги обозначил Североатлантический совет — основной орган принятия политических решений НАТО.

«Североатлантический совет решительно осуждает принудительное перенаправление в Минск рейса Ryanair Афины — Вильнюс 23 мая, а также снятие с самолета и арест летевших на нем известного белорусского журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги, — говорилось в заявлении. — Этим недопустимым действием серьезно нарушены нормы, регулирующие деятельность гражданской авиации, поставлена под угрозу жизнь пассажиров и экипажа».

Политический орган НАТО поддерживает призывы в срочном порядке провести «независимое расследование, в том числе со стороны Международной организации гражданской авиации». Он также поддерживает меры, «принятые в ответ на этот инцидент союзниками индивидуально и коллективно».