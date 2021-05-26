Литва запретила «Белавиа» вход в воздушное пространство страны

Правительство Литовской Республики приняло решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты над своей территорией, сообщил 26 мая премьер-министр Литвы Марюс Скуодис.

«По решению Европейского совета с 03:00 27 мая белорусским авиакомпаниям будет запрещен вход в воздушное пространство Литвы, то есть транзит не будет разрешен», — написал Скуодис в «Твиттере».

«Полеты в/из литовских аэропортов через воздушное пространство Беларуси запрещены со вторника», — отметил он.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.