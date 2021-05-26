Польша не пропустила летевший в Барселону самолет «Белавиа»

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Вылетевший 26 мая в Барселону самолет «Белавиа» вернулся в аэропорт Минск, сообщила БелаПАН пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.

«Мы ожидали этот самолет. Он благополучно сел в 15:45», — сказала она. По словам Саматхановой, самолет летал кругами над территорией Беларуси, чтобы сжечь лишнее топливо для безопасного приземления, передает БелаПАН.

Она не назвала причину возврата борта. Ряд СМИ сообщили, что самолету запретили пролет в воздушном пространстве Польши.

Борт вылетел из Минска в 13:30 и должен был прибыть в аэропорт Барселоны Эль-Прат в 16:15 по местному времени.

На сайте барселонского аэропорта самолет обозначен как находящийся в пути и указан терминал его прибытия.
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Тэги: Белавиа Беларусь-Испания Персона: Ромина Саматханова Город: Барселона

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