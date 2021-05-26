Минский подросток сбросился с высотки из-за преследования за митинги

Вечером 25 мая в Минске 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в акциях протеста 9-11 августа 2020 года, покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания.

Дмитрий Стаховский. Фото из соцсетей

Парень перед этим покинул предсмертный пост «ВКонтакте», в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах: «Вина тому, стал следственный комитет», сообщают правозащитники «Весны».

Известно, что Дмитрий был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела по ст. 293 УК. Известно, что днем 25 мая он был на допросе по этому делу. В своем посте «ВКонтакте» парень отметил: «Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе».