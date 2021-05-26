Лукашенко внимательно следит за работой конституционной комиссии

«Референдум по новой Конституции пройдет на высочайшем уровне, открыто, демократично, чтобы не к чему было даже подкопаться», — заявил Александр Лукашенко, выступая 26 мая в Доме правительства на встрече с депутатами обеих палат Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

По словам Лукашенко, «в этом залог легитимности будущей Конституции, по которой будет жить следующее поколение, а может быть, и не одно» (отрывок выступления разместил телеграм-канал «Пул Первого»).

Продолжает работу конституционная комиссия, «учитывая все конструктивные предложения диалоговых площадок, общественных объединений, трудовых и учебных коллективов, граждан», отметил он и напомнил, что недавно встречался с руководством парламента и председателем конституционной комиссии.

«Обсуждали проблемы, которые нужно сегодня решать конституционной комиссии. Мы разрулили все вопросы. Я внимательно слежу за работой конституционной комиссии», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, 13 мая Лукашенко обсудил готовящиеся поправки в Основной закон с руководителями конституционной комиссии — главами Совета Республики Натальей Качановой и Палаты представителей Владимиром Андрейченко, председателем Конституционного суда Петром Миклашевичем.

«Мы делаем Конституцию будущего нашего государства, — завил Лукашенко. — И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция, и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции — быть этой Конституции. Не поддержат — у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей».

По его словам, когда проект обновленной Конституции будет подготовлен, то тогда уже с его участием состоится «принципиальное подробное чтение» проекта.

«Соберемся и будем читать по главам, постатейно, особенно обращая внимание на новации, — сказал Лукашенко. — Я буду высказывать свое мнение. Вы свое выскажете в проекте. Но это же не значит, что все будет единогласно — кто-то из членов комиссии не согласится с новациями проекта, другие органы власти после ознакомления могут внести какие-то предложения, граждане, когда вынесем на обсуждение. Мы это все должны учитывать».

Конституция, считает он, это «основная конструкция государства, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она была в чем-то неправильной, а некоторые изменения вносились для галочки или в популистских целях». «Вот провели заседание конституционной комиссии, Конституцию некую нарисовали. Для того чтобы ее пропихнуть на референдуме, еще ввинтили туда несколько популярных фраз и начали на этом разворачивать агитационную кампанию. Не должно быть, Петр Петрович (Миклашевич. — БелаПАН.) так ни в коем случае», — заявил он.

16 марта 2021 года Лукашенко подписал указ о создании комиссии по подготовке поправок в Конституцию Беларуси. В состав комиссии, которую возглавил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, вошли 36 человек из различных сфер. Заместителями председателя комиссии назначены Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова. До 1 августа комиссия должна представить Лукашенко предложения об изменении Основного закона для их последующего вынесения на референдум.

27 апреля председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила БелаПАН, что референдум по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь планируется на январь 2022 года.

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