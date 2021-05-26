Чехия закрыла свое небо для «Белавиа»

Чехия приостановила работу белорусской авиакомпании «Белавиа» на своей территории. Об этом вице-премьер и министр транспорта Чехии Карел Гавличек сообщил на своей странице в «Твиттере».

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«В ответ на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и согласно рекомендациям Совета Европы сегодня принято решение приостановить работу белорусской авиакомпании «Белавиа» в Чехии», — написал он.

Последний рейс «Белавиа», по словам Гавличека, состоится 26 мая.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сообщения о бомбе на борту. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения лайнера в небо подняли истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

Позже сообщение о бомбе не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, был объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче. Была задержана также подруга Протасевича София Сапега, гражданка России.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске . Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича , который находился на борту самолета.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

Ранее сообщалось, что c 24 мая начали стороной обходить Беларусь рейсы airBaltic .

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